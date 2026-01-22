Déjeuner-croisière vers Duclair Rouen

Déjeuner-croisière vers Duclair

Découvrez l’aval de la Seine au-delà de La Bouille lors d’une croisière inédite d’environ 6 heures à bord de l’Escapade. Laissez-vous séduire par le patrimoine naturel et industriel qui jalonne la Seine entre Rouen et Duclair, et profitez d’une expérience complète mêlant détente, gastronomie et découverte.

Points clés

Une balade fluviale offrant un point de vue unique sur les rives de la Seine

Un déjeuner gourmand à bord, avec dégustation de mets fins au fil de l’eau

La découverte des villes et monuments emblématiques bordant le fleuve

Une ambiance musicale live, avec des notes de jazz et de variétés pour sublimer votre expérience

Dimanche 19 Avril 2026 croisière exceptionnelle Rouen Duclair Rouen

Embarquement 12h15 Départ 12h30

Retour aux alentours de 18h30 (l’heure d’arrivée pouvant varier légèrement selon les marées).

Ne manquez pas cette expérience unique au fil de la Seine, entre gastronomie et paysages normands !

Pour toutes intolérances alimentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

2 placements au choix

Placement central au centre du bateau

Vue privilégiée au plus des fenêtres

3 Formules boissons au choix (inclus uniquement durant le repas)

Repas avec softs

Repas avec softs, kir royal en apéritif et vins à discrétion

Repas avec softs, 2 coupes de Champagne et vins supérieurs à discrétion

MENU EN 5 PLATS AVEC BOISSONS

AMUSE BOUCHE Dôme de foie gras sur pain d’épices, purée de mangue Blinis de saumon fumé, mouse de betterave et combavaTartelette forestière MISE EN BOUCHE Gourmandise de rouget et tourteau, fraicheur d’agrumes, chip de chorizo ENTRÉE Pavé de truite du pays de Bray, mirepoix de légumes, émulsion au Nouilly Prat PLAT PRINCIPAL Tournedos de boeuf aux trompettes de la mort, sauce périgueux,Gratin de pommes de terre au comté, fricassée de champignons SALADE VERTE & FROMAGES AFFINÉS Salade verte, Coeur de Neufchâtel, millefeuille de pomme, caramel au vinaigre de cidre DESSERT Mont Blanc au marron et insert mandarine CAFE ET THE EAU PLATE ET EAU GAZEUSE, Jus d’orange, jus de pommes

Menu enfant (moins 12 ans) AMUSE BOUCHE Wrap aux légumes Blinis de saumon fumé, mouse de betterave et combavaTartelette forestière ENTRÉE Assortiment de charcuterie PLAT PRINCIPAL Emincé de volaille crémé Gratin de pommes de terre au comté DESSERT Royal chocolat EAU PLATE ET EAU GAZEUSE Jus d’orange, jus de pommes .

