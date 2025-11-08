Déjeuner dansant Salle des fêtes Alluy

Déjeuner dansant

L’Amicale d’Alluy organise un déjeuner dansant samedi 8 novembre 2025 à partir de 12h.

L’évènement sera animé par par Loïc Berthon et son saxophoniste. Menu couscous à 27€ (hors boissons). Réservation jusqu’au 28/10 au 03 86 84 16 48 ou 06 10 47 93 03. .

