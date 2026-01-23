Déjeuner dansant Salle des fêtes Alluy
Salle des fêtes Alluy
Tarif : 28 EUR
7 février 2026 12:00
17:00
2026-02-07
L’Amicale d’Alluy organise un déjeuner dansant samedi 7 février 2026 à 12h.
L’évènement sera animé par par Loïc Berthon et son saxophoniste. Menu Kir et sa grillaude, entrée, potée, fromages et dessert. Tarif 28€ Réservation au 03 86 84 16 48 ou 06 10 47 92 03. .
Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
