Déjeuner dansant Salle des fêtes Alluy

Déjeuner dansant

Salle des fêtes Le bourg Alluy Nièvre

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 12:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

L’Amicale d’Alluy organise un déjeuner dansant samedi 7 février 2026 à 12h.

L’évènement sera animé par par Loïc Berthon et son saxophoniste. Menu Kir et sa grillaude, entrée, potée, fromages et dessert. Tarif 28€ Réservation au 03 86 84 16 48 ou 06 10 47 92 03. .

Salle des fêtes Le bourg Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 16 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner dansant

L’événement Déjeuner dansant Alluy a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Rives du Morvan