Déjeuner dansant avec l’orchestre Dominique & Stéphanie Floquet Janville-en-Beauce

Déjeuner dansant avec l’orchestre Dominique & Stéphanie Floquet

9 Avenue Jules Viollette Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Début : 2025-10-26 12:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Un midi festif pour danser et se régaler en musique !

Le comité des fêtes convie à un grand déjeuner dansant animé par Dominique & Stéphanie Floquet. Au programme, un répertoire musette et variété pour tous les âges valses, paso, tango, madison, rock, slows… L’orchestre alterne tempos doux et titres entraînants pour profiter de la piste entre les services. Ambiance familiale, convivialité des tables et bonne humeur garanties grâce à une sonorisation soignée et des enchaînements pensés pour ne jamais vider la piste. Réservation vivement conseillée afin d’assurer le placement et l’organisation des couverts. Informations et réservations 06 72 94 33 67. .

9 Avenue Jules Viollette Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 72 94 33 67

