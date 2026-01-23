Déjeuner dansant/bal Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Déjeuner dansant/bal

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 12:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le club de danse organise un déjeuner dansant animé Olivier Boulard.

Tarifs hors boissons

12h00 Déjeuner dansant 33€

15h00 Bal seul 13€

Sur réservation .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 05 07 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner dansant/bal

L’événement Déjeuner dansant/bal Decize a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Sud Nivernais