Déjeuner dansant/bal Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 33 EUR

Début : 2026-02-28 12:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00

2026-02-28

Le club de danse organise un déjeuner dansant animé Olivier Boulard.

Tarifs hors boissons
12h00 Déjeuner dansant 33€
15h00 Bal seul 13€

Sur réservation   .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 05 07 52 

