Déjeuner dansant/bal Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize
Déjeuner dansant/bal Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize samedi 28 février 2026.
Déjeuner dansant/bal
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : 13 – 13 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 12:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Le club de danse organise un déjeuner dansant animé Olivier Boulard.
Tarifs hors boissons
12h00 Déjeuner dansant 33€
15h00 Bal seul 13€
Sur réservation .
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 05 07 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déjeuner dansant/bal
L’événement Déjeuner dansant/bal Decize a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Sud Nivernais