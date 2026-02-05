Déjeuner dansant Bessay-sur-Allier

Déjeuner dansant

Salle des fêtes Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : 12 – 12 – 22 EUR

22 avec le repas, 12 uniquement les danseurs à partir de 15h30

2026-03-15 12:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Participez à un déjeuner dansant convivial mêlant gastronomie et musique. Un moment festif et chaleureux pour partager un repas gourmand, danser et profiter d’une ambiance animée portée par un orchestre en live.

Salle des fêtes Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 10 76 99

English :

Join us for a convivial lunch-dance combining gastronomy and music. A warm and festive moment to share a gourmet meal, dance and enjoy the lively atmosphere provided by a live orchestra.

