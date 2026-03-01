Déjeuner dansant

2 Route de Sainte-Gemme Boulleret Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 12:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Venez nombreux partager un déjeuner et un après midi dansant ou simplement danser au rythme de l’orchestre de Thibault Colas..

Vous avez le choix entre l’après midi dansant à partir de 14h30 avec l’orchestre de Thibault Colas ou le déjeuner et la danse sur les musiques de Thibault Colas.

Au menu du déjeuner sur réservation, vous partagerez kir pétillant, truffade, dessert et café. 25 .

2 Route de Sainte-Gemme Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 78 81 92

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English :

Come and enjoy lunch and an afternoon of dancing, or simply dance to the rhythm of Thibault Colas’s orchestra…

L’événement Déjeuner dansant Boulleret a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois