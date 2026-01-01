Déjeuner dansant Bouxwiller

Déjeuner dansant

Route de Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 11:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’US Imbsheim vous invite à un moment convivial, pensé pour se retrouver, prendre le temps et profiter ensemble d’une belle ambiance. Au menu estomac de porc farci ou lasagnes et salade verte. Ambiance musicale assurée.

Route de Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 82 55 00

US Imbsheim invites you to a convivial moment, designed to meet up, take time out and enjoy the atmosphere together. On the menu: stuffed pork stomach or lasagne and green salad. Musical atmosphere guaranteed.

2026-01-07