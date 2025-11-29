Déjeuner dansant Brou

Déjeuner dansant

Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-11-29 12:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Organisé par Club du Temps Libre de Brou, présence de l’orchestre Gramophone. Repas choucroute ou assiette anglaise.

12 .

Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 05 79

English :

Organized by Club du Temps Libre de Brou, with Gramophone orchestra. Sauerkraut or English plate.

German :

Organisiert vom Club du Temps Libre de Brou, Auftritt des Orchesters Gramophone. Essen mit Sauerkraut oder englischem Teller.

Italiano :

Organizzato dal Club du Temps Libre de Brou, con l’orchestra Gramophone. Crauti o piatto inglese.

Espanol :

Organizado por el Club du Temps Libre de Brou, con la orquesta Gramophone. Chucrut o plato inglés.

