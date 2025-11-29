Déjeuner dansant Brou
Déjeuner dansant Brou samedi 29 novembre 2025.
Déjeuner dansant
Salle des Fêtes Brou Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-29 12:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Organisé par Club du Temps Libre de Brou, présence de l’orchestre Gramophone. Repas choucroute ou assiette anglaise.
Salle des Fêtes Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 05 79
English :
Organized by Club du Temps Libre de Brou, with Gramophone orchestra. Sauerkraut or English plate.
German :
Organisiert vom Club du Temps Libre de Brou, Auftritt des Orchesters Gramophone. Essen mit Sauerkraut oder englischem Teller.
Italiano :
Organizzato dal Club du Temps Libre de Brou, con l’orchestra Gramophone. Crauti o piatto inglese.
Espanol :
Organizado por el Club du Temps Libre de Brou, con la orquesta Gramophone. Chucrut o plato inglés.
