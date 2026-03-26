Déjeuner dansant de la Saint-Pierre Salle Polyvalente Isle-et-Bardais
Déjeuner dansant de la Saint-Pierre Salle Polyvalente Isle-et-Bardais dimanche 5 juillet 2026.
Déjeuner dansant de la Saint-Pierre
Salle Polyvalente Le bourg Isle-et-Bardais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Traditionnel déjeuner dansant de la Saint-Pierre à la salle polyvalente d’Isle et Bardais.
Réservation obligatoire.
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Salle Polyvalente Le bourg Isle-et-Bardais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 83 08 37 alain.clostre@orange.fr
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English :
Traditional St. Peter’s Day lunch-dance at the Salle Polyvalente in Isle et Bardais.
Reservations required.
L’événement Déjeuner dansant de la Saint-Pierre Isle-et-Bardais a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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