Déjeuner dansant de Noël foyer rural Puisseguin Puisseguin

Dimanche 14 décembre 2025 : vivez un repas de Noël d’exception à Puisseguin (33)
Dimanche 14 décembre 2025 : vivez un repas de Noël d’exception à Puisseguin (33) avec un délicieux déjeuner festif, suivi d’un après-midi dansant animé par l’orchestre Anim’Usic Passion. Ambiance chaleureuse, musique entraînante et esprit de fête garantis pour partager un moment inoubliable..
Inscriptions:
05.57.24.15.56 / 06.23.83.26.52 / 06.07.68.93.17
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-14T12:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00
foyer rural Puisseguin 22 avenue Beauséjour Puisseguin 33570 Gironde