Déjeuner dansant de Noël Spécial seniors

2350 route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-08 11:30:00

fin : 2025-12-09 17:30:00

Date(s) :

2025-12-08

Déjeuner dansant de Noël, organisé par la Ville de Romans pour les seniors romanais au restaurant le Tahiti.

2350 route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

English :

Christmas luncheon dance, organized by the City of Romans for senior citizens at the Tahiti restaurant.

German :

Weihnachtliches Tanzmittagessen, organisiert von der Stadt Romans für die Senioren von Romans im Restaurant le Tahiti.

Italiano :

Pranzo danzante di Natale, organizzato dal Comune di Romans per gli anziani presso il ristorante Tahiti.

Espanol :

Almuerzo baile de Navidad, organizado por la ciudad de Romans para las personas mayores en el restaurante Tahití.

L’événement Déjeuner dansant de Noël Spécial seniors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-19 par Valence Romans Tourisme