Déjeuner dansant de Noël Spécial seniors Romans-sur-Isère
Déjeuner dansant de Noël Spécial seniors Romans-sur-Isère lundi 8 décembre 2025.
Déjeuner dansant de Noël Spécial seniors
2350 route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-08 11:30:00
fin : 2025-12-09 17:30:00
Date(s) :
2025-12-08
Déjeuner dansant de Noël, organisé par la Ville de Romans pour les seniors romanais au restaurant le Tahiti.
2350 route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
English :
Christmas luncheon dance, organized by the City of Romans for senior citizens at the Tahiti restaurant.
German :
Weihnachtliches Tanzmittagessen, organisiert von der Stadt Romans für die Senioren von Romans im Restaurant le Tahiti.
Italiano :
Pranzo danzante di Natale, organizzato dal Comune di Romans per gli anziani presso il ristorante Tahiti.
Espanol :
Almuerzo baile de Navidad, organizado por la ciudad de Romans para las personas mayores en el restaurante Tahití.
L’événement Déjeuner dansant de Noël Spécial seniors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-19 par Valence Romans Tourisme