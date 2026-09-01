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AGENDA · Gannay-sur-Loire

Déjeuner dansant du club de l’amitié Salle des fêtes Gannay-sur-Loire

dimanche 27 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gannay-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 route de Moulins
Ville
03230 Gannay-sur-Loire
Département
Allier
Tarif
10 10 26 26 euros le repas et 10 euros juste l'après-midi dansant

Gannay-sur-Loire

Déjeuner dansant du club de l’amitié

Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire Allier

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

26 euros le repas et 10 euros juste l’après-midi dansant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Le club de l’amitié organise un déjeuner dansant animé par Alain Protat. Repas sur place.
Accueil possible pour ne participer qu’à l’animation dansante
  .

Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 31 73 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amiti%E9 Club is hosting a lunch dance hosted by Alain Protat. Meals will be served on site.
Guests are welcome to attend just the dance portion of the event.

L’événement Déjeuner dansant du club de l’amitié Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région