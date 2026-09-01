Déjeuner dansant du club de l’amitié Salle des fêtes Gannay-sur-Loire
dimanche 27 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gannay-sur-Loire
Informations pratiques
Gannay-sur-Loire
Déjeuner dansant du club de l’amitié
Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire Allier
Tarif : 10 – 10 – 26 EUR
26 euros le repas et 10 euros juste l’après-midi dansant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Le club de l’amitié organise un déjeuner dansant animé par Alain Protat. Repas sur place.
Accueil possible pour ne participer qu’à l’animation dansante
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Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 31 73 93
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English :
The Amiti%E9 Club is hosting a lunch dance hosted by Alain Protat. Meals will be served on site.
Guests are welcome to attend just the dance portion of the event.
L’événement Déjeuner dansant du club de l’amitié Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région