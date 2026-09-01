Déjeuner dansant du club de l’amitié Salle des fêtes Gannay-sur-Loire

Informations pratiques

Gannay-sur-Loire

Déjeuner dansant du club de l’amitié

Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire Allier

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

26 euros le repas et 10 euros juste l’après-midi dansant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le club de l’amitié organise un déjeuner dansant animé par Alain Protat. Repas sur place.

Accueil possible pour ne participer qu’à l’animation dansante

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Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 31 73 93

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English :

The Amiti%E9 Club is hosting a lunch dance hosted by Alain Protat. Meals will be served on site.

Guests are welcome to attend just the dance portion of the event.

L’événement Déjeuner dansant du club de l’amitié Gannay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région