Déjeuner dansant Durrenbach
Déjeuner dansant Durrenbach dimanche 15 février 2026.
Déjeuner dansant
Rue Principale Durrenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-15 11:30:00
Dans une ambiance festive et conviviale, assistez à ce déjeuner dansant animé par l’orchestre Jil & Luc ! Sur réservation.
Repas Pot au feu, fromage, dessert, café. .
Rue Principale Durrenbach 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 42 85 jj.phil67360@orange.fr
English :
In a festive and convivial atmosphere, join us for a lunch dance, hosted by the Jil & Luc band! Reservations required.
