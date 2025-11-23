Déjeuner dansant Salle Koening Insming
Déjeuner dansant Salle Koening Insming dimanche 23 novembre 2025.
Déjeuner dansant
Salle Koening 137 rue de l’Albe Insming Moselle
Tarif : 24 EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 11:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le Rotary Club Insming Rose-Albe vous invite à son Déjeuner Dansant !
Au programme
Animation par Romain CLAVE
Menu Bouchée à la reine Fromage Vacherin
Réservation obligatoireTout public
24 .
Salle Koening 137 rue de l’Albe Insming 57670 Moselle Grand Est +33 6 84 16 25 59
English :
The Rotary Club Insming Rose-Albe invites you to its Déjeuner Dansant!
On the program:
Entertainment by Romain CLAVE
Menu: Bouchée à la reine ? Cheese ? Vacherin
Reservations required:
German :
Der Rotary Club Insming Rose-Albe lädt Sie zu seinem Déjeuner Dansant ein!
Auf dem Programm stehen:
Unterhaltung durch Romain CLAVE
Menü: Bouchée à la reine ? Käse ? Vacherin
Obligatorische Reservierung
Italiano :
Il Rotary Club Insming Rose-Albe vi invita al pranzo danzante!
In programma:
Intrattenimento di Romain CLAVE
Menu: Bouchée à la reine ? Formaggio? Vacherin
Prenotazione obbligatoria:
Espanol :
El Rotary Club Insming Rose-Albe le invita a su almuerzo baile
En el programa:
Animación a cargo de Romain CLAVE
Menú: Bouchée à la reine ? Queso ? Vacherin
Reserva obligatoria:
