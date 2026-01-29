Déjeuner dansant Salle des Mielles Jullouville

Déjeuner dansant

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

Début : 2026-03-07 12:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07

L’Association Dynamic Danse organise son traditionnel déjeuner dansant, ouvert à tout public.

Il sera animé par jean dauvin et thété

Traiteur Lombardie prix 35€ boissons non comprises (apporter ses couverts complets)

réservations obligatoires (places limitées ) auprès Elisabeth 06 05 19 56 18 elisabeth.jullienne9@orange.fr

dernier délai 28 février 2026 . .

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 05 19 56 18 rjullienne@orange.fr

