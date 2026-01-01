Déjeuner dansant

salle des fêtes de Kerhuel La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 12:30:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Déjeuner dansant animé par Joël Moreau

Apéritif et café offert .

salle des fêtes de Kerhuel La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 46 25 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Déjeuner dansant La Turballe a été mis à jour le 2026-01-09 par ADT44