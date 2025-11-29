Déjeuner dansant L’accordéon au Carré Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Déjeuner dansant L’accordéon au Carré

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Organisé depuis 20 ans par l’association Les Amis d’Accords, le festival vous promet une édition riche en invités mettant en lumière des artistes confirmés et de jeunes talents.

La Corrèze, terre d’accordéon, sera à l’honneur avec Fabien Veyriras, virtuose multirécompensé, et Sandrine Tarayre, membre des Filles aux doigts d’or, qui défend avec énergie le musette et les variétés. Le jeune Maxime Crosnier, 17 ans, vice-champion du monde 2025, fera ses débuts sur la scène du festival. Bernard Mehu, breton installé en Normandie, séduira par son jeu raffiné. Le public découvrira également Isabelle Gadois, bien connue des alençonnais, qui participera pour la première fois, ainsi que l’incontournable Michel Colin, figure emblématique de l’accordéon.

Une ambiance festive garantie !

Tous seront accompagnés par l’orchestre de Cédric Saillard, reconnu pour son excellence et sa capacité à sublimer chaque prestation.

Entre tradition et modernité, “L’accordéon au Carré” promet une journée musicale chaleureuse et populaire, où se côtoient grands noms et jeunes virtuoses. .

