Déjeuner dansant Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Déjeuner dansant Le Louroux-Béconnais

Espace de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Déjeuner dansant le samedi 24 janvier 2026 au Louroux-Béconnais.

Le Comité départemental de Cyclotourisme du Maine-et-Loire, avec l’aide de l’ASLB Cyclo, organise un déjeuner dansant le samedi 24 janvier 2026 à partir de 12h à l’espace culturel l’Argerie au Louroux-Béconnais.

Déjeuner animé par l’orchestre Jean Luc VIVANIS et ses musiciens .

Au menu apéritif, cuisse de poulet basquaise et son riz portugais, assiette de 2 fromages et salade verte, duo de croquant au chocolat et entremet mangue/passion, café, 1 bouteille de vin et 1 bouteille d’eau pour 6 personnes. Bar sur place. .

Espace de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 31 74 51

English :

Déjeuner dansant on Saturday January 24, 2026 at Le Louroux-Béconnais.

