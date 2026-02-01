Déjeuner dansant St Valentin Saint-Amand-Montrond
Déjeuner dansant St Valentin Saint-Amand-Montrond dimanche 15 février 2026.
Déjeuner dansant St Valentin
240 rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-15
2026-02-15
Déjeuner Dansant
Orchestre Denis Salesse 30 .
240 rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 65 65 40
English :
Lunch Dance
