Déjeuner dansant Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier

Déjeuner dansant

Salle de la Vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 12:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Déjeuner dansant du club de l’amitié.

Salle de la Vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 41 45

English :

Club de l’amitié luncheon dance.

German :

Mittagessen mit Tanz des Freundschaftsclubs.

Italiano :

Pranzo danzante organizzato dal Club de l’amitié.

Espanol :

Almuerzo baile organizado por el Club de l’amitié.

