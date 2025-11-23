Déjeuner dansant Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier
Déjeuner dansant Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier dimanche 23 novembre 2025.
Déjeuner dansant
Salle de la Vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier Allier
Début : 2025-11-23 12:00:00
fin : 2025-11-23 20:00:00
2025-11-23
Déjeuner dansant du club de l’amitié.
Salle de la Vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 41 45
English :
Club de l’amitié luncheon dance.
German :
Mittagessen mit Tanz des Freundschaftsclubs.
Italiano :
Pranzo danzante organizzato dal Club de l’amitié.
Espanol :
Almuerzo baile organizado por el Club de l’amitié.
