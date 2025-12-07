Déjeuner dansant Salle polyvalente de la Mutualité Vichy

Déjeuner dansant

Déjeuner dansant animé par Paso Disco,

Dimanche 7 décembre 2025 à 12H30

Salle polyvalente de la Mutualité à Vichy

Entrée 41€ par personne

Voir le menu sur l’affiche ci-jointe

organisé par le Comité de quartier Champ Capelet

renseignements 06 67 11 07 77

.

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

English :

Lunch dance with Paso Disco,

Sunday December 7, 2025 at 12:30 pm

Salle polyvalente de la Mutualité, Vichy

Admission 41? per person

See menu on attached poster

organized by the Comité de quartier Champ Capelet

information 06 67 11 07 77

German :

Mittagessen mit Tanz, das von Paso Disco begleitet wird,

Sonntag, den 7. Dezember 2025 um 12H30

Mehrzweckhalle der Mutualité in Vichy

Eintritt 41? pro Person

Siehe das Menü auf dem beigefügten Plakat

organisiert vom Stadtteilausschuss Champ Capelet

informationen 06 67 11 07 77

Italiano :

Pranzo danzante con Paso Disco,

Domenica 7 dicembre 2025 alle 12.30

Salle polyvalente de la Mutualité, Vichy

Ingresso 41? a persona

Vedere il menu sulla locandina allegata

organizzato dal Comitato di quartiere Champ Capelet

informazioni 06 67 11 07 77

Espanol :

Almuerzo baile con Paso Disco,

Domingo 7 de diciembre de 2025 a las 12h30

Sala polivalente de la Mutualité, Vichy

Entrada 41? por persona

Ver el menú en el cartel adjunto

organizado por el Comité de quartier Champ Capelet

información 06 67 11 07 77

