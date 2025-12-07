Déjeuner dansant Salle polyvalente de la Mutualité Vichy
Déjeuner dansant Salle polyvalente de la Mutualité Vichy dimanche 7 décembre 2025.
Déjeuner dansant
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 41 – 41 – EUR
Début : 2025-12-07 12:30:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Déjeuner dansant animé par Paso Disco,
Dimanche 7 décembre 2025 à 12H30
Salle polyvalente de la Mutualité à Vichy
Entrée 41€ par personne
Voir le menu sur l’affiche ci-jointe
organisé par le Comité de quartier Champ Capelet
renseignements 06 67 11 07 77
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com
English :
Lunch dance with Paso Disco,
Sunday December 7, 2025 at 12:30 pm
Salle polyvalente de la Mutualité, Vichy
Admission 41? per person
See menu on attached poster
organized by the Comité de quartier Champ Capelet
information 06 67 11 07 77
German :
Mittagessen mit Tanz, das von Paso Disco begleitet wird,
Sonntag, den 7. Dezember 2025 um 12H30
Mehrzweckhalle der Mutualité in Vichy
Eintritt 41? pro Person
Siehe das Menü auf dem beigefügten Plakat
organisiert vom Stadtteilausschuss Champ Capelet
informationen 06 67 11 07 77
Italiano :
Pranzo danzante con Paso Disco,
Domenica 7 dicembre 2025 alle 12.30
Salle polyvalente de la Mutualité, Vichy
Ingresso 41? a persona
Vedere il menu sulla locandina allegata
organizzato dal Comitato di quartiere Champ Capelet
informazioni 06 67 11 07 77
Espanol :
Almuerzo baile con Paso Disco,
Domingo 7 de diciembre de 2025 a las 12h30
Sala polivalente de la Mutualité, Vichy
Entrada 41? por persona
Ver el menú en el cartel adjunto
organizado por el Comité de quartier Champ Capelet
información 06 67 11 07 77
