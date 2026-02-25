Déjeuner dansant Weyer
Déjeuner dansant Weyer dimanche 8 mars 2026.
Déjeuner dansant
Weyer Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Déjeuner dansant animé par l’orchestre Tempo et agrémenté d’un pot-au-feu. .
Weyer 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 20 73 93 weyer.as@alsace.lgef.fr
