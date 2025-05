DÉJEUNER DE FÊTE DE MÈRES AU DOMAINE DU GRAND PUY – Montpellier, 26 mai 2025 07:00, Montpellier.

Dimanche 26 mai, célébrez les mamans comme elles le méritent

Un menu raffiné, une cuisine de saison, un moment unique dans un lieu chaleureux tout est réuni pour faire de cette journée un vrai bonheur.

À partager en terrasse avec vue sur le parc classé.

AU MENU

Entrée au choix

Croustillants de queue de gambas en pâte de Kadaïf, tartare de courgettes bio de Maurin au pistou

Terrine de filets de caille aux morilles, asperges blanches et verts de blettes, cuisse confite

Plat au choix

Blanc de turbot rôti au beurre de crustacés, marinière printanière aux coques et riz noir vénéré au citron confit

Côte de veau rôtie en croûte persillée, pommes de terre grenailles, ail confit et jus au romarin

Dessert au choix

Comme une profiterole au chocolat noir intense, glace vanille Bourbon, amandes torréfiées

Pavlova aux fraises Clery de Castries, éclats de meringue, sorbet fraise Senga

Déclinaison de fromages affinés, confiture de cerises

Domaine du Grand Puy Montpellier

Réservation indispensable 04 11 28 22 20 ou sur notre site internet ! .

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

English :

On Sunday May 26, celebrate moms the way they deserve to be celebrated

A refined menu, seasonal cuisine, a unique moment in a warm setting: everything you need to make this day a real treat.

Enjoy it on the terrace overlooking the listed park.

German :

Sonntag, 26. Mai: Feiern Sie die Mütter, wie sie es verdienen!

Ein raffiniertes Menü, eine saisonale Küche, ein einzigartiger Moment an einem gemütlichen Ort: Alles ist vereint, um diesen Tag zu einem wahren Glück zu machen.

Teilen Sie ihn auf der Terrasse mit Blick auf den denkmalgeschützten Park.

Italiano :

Domenica 26 maggio, festeggiate le mamme come meritano di essere festeggiate

Un menu raffinato, una cucina di stagione, un momento unico in un ambiente accogliente: tutto ciò che serve per rendere questo giorno una vera delizia.

Da gustare sulla terrazza con vista sul parco storico.

Espanol :

El domingo 26 de mayo, celebre a las madres como se merecen

Un menú refinado, cocina de temporada, un momento único en un marco cálido: todo lo necesario para hacer de este día un verdadero placer.

Disfrútelo en la terraza con vistas al parque protegido.

