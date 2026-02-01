Déjeuner de la Saint-Valentin à Pomarède Chez Jeanne Restaurant  »Chez Jeanne » Pomarède

Déjeuner de la Saint-Valentin à Pomarède Chez Jeanne Restaurant  »Chez Jeanne » Pomarède dimanche 15 février 2026.

Restaurant  »Chez Jeanne » Le bourg Pomarède Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif adulte

Début : 2026-02-15 12:00:00
La Saint-Valentin se prolonge au restaurant Chez Jeanne ! Venez déguster le menu du midi spécialement concocté pour l'occasion.

La Saint-Valentin se prolonge au restaurant Chez Jeanne ! Venez déguster le menu du midi spécialement concocté pour l'occasion.

Restaurant  »Chez Jeanne » Le bourg Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 66 07 

English :

Valentine’s Day continues at Chez Jeanne! Come and enjoy the lunch menu specially concocted for the occasion.

