Déjeuner de la Saint-Valentin à Pomarède Chez Jeanne Restaurant »Chez Jeanne » Pomarède dimanche 15 février 2026.
Restaurant »Chez Jeanne » Le bourg Pomarède Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 12:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
La Saint-Valentin se prolonge au restaurant Chez Jeanne ! Venez déguster le menu du midi spécialement concocté pour l'occasion.
Restaurant »Chez Jeanne » Le bourg Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 66 07
English :
Valentine’s Day continues at Chez Jeanne! Come and enjoy the lunch menu specially concocted for the occasion.
