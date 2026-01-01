Déjeuner de la Saint-Vincent Loisium Route de Montflambert Mutigny

Déjeuner de la Saint-Vincent Loisium

Route de Montflambert La Table des Amis Loisium Wine & Spa Hotel Champagne Mutigny Marne

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 12:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Un moment de partage et de convivialité autour du champagne. Apportez votre bouteille, nous nous occupons du reste.

Venez partager un déjeuner convivial dans une ambiance chaleureuse et festive. Chaque invité est invité à apporter une bouteille de champagne, le repas étant pris en charge par nos soins. Le droit de bouchon est offert, à raison d’une bouteille pour deux personnes. Cette offre est exclusivement réservée aux vignerons et aux maisons de champagne. .

English : Déjeuner de la Saint-Vincent Loisium

A moment of sharing and conviviality around champagne. Bring your own bottle and we’ll take care of the rest.

Come and share a convivial lunch in a warm and festive atmosphere.

