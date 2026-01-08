Déjeuner de l’APE Anglars-Saint-Félix

Déjeuner de l’APE

Route des écoliers Anglars-Saint-Félix Aveyron

L’ape vous donne rendez vous dimanche 1er février pour son tout premier déjeuner!!!

Le Menu (14€ par personne):

Tourin

Charcuterie

Cuisse de canard/pommes de terre

Fromage

Pompe à l’huile

On se retrouve a partir de 8h a la Salle des fêtes d’Anglars

Nous vous attendons nombreux!! .

Route des écoliers Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie

English :

We look forward to seeing you on Sunday, February 1, for our first-ever luncheon!

