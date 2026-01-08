Déjeuner de l’APE Anglars-Saint-Félix
Déjeuner de l’APE Anglars-Saint-Félix dimanche 1 février 2026.
Déjeuner de l’APE
Route des écoliers Anglars-Saint-Félix Aveyron
L’ape vous donne rendez vous dimanche 1er février pour son tout premier déjeuner!!!
Le Menu (14€ par personne):
Tourin
Charcuterie
Cuisse de canard/pommes de terre
Fromage
Pompe à l’huile
On se retrouve a partir de 8h a la Salle des fêtes d’Anglars
Nous vous attendons nombreux!! .
Route des écoliers Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie
English :
We look forward to seeing you on Sunday, February 1, for our first-ever luncheon!
