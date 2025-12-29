Déjeuner de l’USMR Rignac
Déjeuner de l’USMR Rignac dimanche 22 mars 2026.
Déjeuner de l’USMR
Rignac Aveyron
Début : Dimanche 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
A partir de 7h30 à la salle André Jarlan de Rignac
Déjeuner organisé par l’USMR
Charcuterie
Pieds et Tête de veau
Fromage
Fouace
Café .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie
English :
From 7.30 a.m. at the Salle André Jarlan in Rignac
