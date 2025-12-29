Déjeuner de l’USMR

Rignac Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

A partir de 7h30 à la salle André Jarlan de Rignac

Déjeuner organisé par l’USMR

Charcuterie

Pieds et Tête de veau

Fromage

Fouace

Café .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

English :

From 7.30 a.m. at the Salle André Jarlan in Rignac

