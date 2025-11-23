Déjeuner de Noël à L’Estampille by Erisay L’Estampille by Erisay Vernon
Déjeuner de Noël à L’Estampille by Erisay L’Estampille by Erisay Vernon jeudi 25 décembre 2025.
Déjeuner de Noël à L’Estampille by Erisay
L’Estampille by Erisay 6 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
Profitez d’un déjeuner festif et raffiné dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour célébrer Noël en famille ou entre amis. .
L’Estampille by Erisay 6 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 77 19 00 12 contact@restaurantlestampille.fr
English : Déjeuner de Noël à L’Estampille by Erisay
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Déjeuner de Noël à L’Estampille by Erisay Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération