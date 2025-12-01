Déjeuner de Noël au Chateau Belmont

57 rue Groison Tours Indre-et-Loire

Tarif : 79 – 79 – EUR

79

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 11:30:00

fin : 2025-12-25 15:00:00

Date(s) :

2025-12-25

A l’occasion du déjeuner de Noël, venez savourer dans le cadre enchanteur de l’ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, une cuisine de saison, gourmande et raffinée.

57 rue Groison Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 46 65 00 accueil@chateaubelmont.com

English :

On the occasion of the Christmas lunch, come and enjoy in the enchanting setting of the old building of the 18th century, a seasonal, gourmet and refined cuisine.

German :

Anlässlich des Weihnachtsessens können Sie in der zauberhaften Umgebung des alten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert eine saisonale, leckere und raffinierte Küche genießen.

Italiano :

Per il pranzo di Natale, venite a gustare una cucina stagionale, gourmet e raffinata nell’incantevole cornice dell’antico edificio del XVIII secolo.

Espanol :

Para la comida de Navidad, venga a saborear una cocina de temporada, gourmet y refinada, en el encantador marco del antiguo edificio del siglo XVIII.

L’événement Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours a été mis à jour le 2025-11-20 par Tours Val de Loire Tourisme