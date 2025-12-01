Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours

Déjeuner de Noël au Chateau Belmont

Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours jeudi 25 décembre 2025.

Déjeuner de Noël au Chateau Belmont

57 rue Groison Tours Indre-et-Loire

Tarif : 79 – 79 – EUR
79
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-25 11:30:00
fin : 2025-12-25 15:00:00

Date(s) :
2025-12-25

A l’occasion du déjeuner de Noël, venez savourer dans le cadre enchanteur de l’ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, une cuisine de saison, gourmande et raffinée.
A l’occasion du déjeuner de Noël, venez savourer dans le cadre enchanteur de l’ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, une cuisine de saison, gourmande et raffinée. 79  .

57 rue Groison Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 46 65 00  accueil@chateaubelmont.com

English :

On the occasion of the Christmas lunch, come and enjoy in the enchanting setting of the old building of the 18th century, a seasonal, gourmet and refined cuisine.

German :

Anlässlich des Weihnachtsessens können Sie in der zauberhaften Umgebung des alten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert eine saisonale, leckere und raffinierte Küche genießen.

Italiano :

Per il pranzo di Natale, venite a gustare una cucina stagionale, gourmet e raffinata nell’incantevole cornice dell’antico edificio del XVIII secolo.

Espanol :

Para la comida de Navidad, venga a saborear una cocina de temporada, gourmet y refinada, en el encantador marco del antiguo edificio del siglo XVIII.

L’événement Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours a été mis à jour le 2025-11-20 par Tours Val de Loire Tourisme