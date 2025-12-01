Déjeuner de Noël au Duchet

Nanchez Jura

Début : 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-25 15:30:00

2025-12-25

Déjeuner de Noël au Duchet

le 25 décembre 2025 à 12H

Venez passer un bon moment convivial pour le déjeuner de Noël, en famille, avec vos amis!

Découvrez le menu qui vous est réservé…

ENTREE

Buffet d’entrées variées

PLAT

Rôti de boeuf au porto à la truffe

Ecrasé de pommes de terre à la truffe

Légumes de Noël

FROMAGE

Plateau de fromages jurassiens

DESSERT

Buffet de desserts

Tarifs

28 Euros par adultes

21 Euros par enfants ( 3à 12 ans) .

Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26

