Déjeuner de Noël au Duchet Nanchez jeudi 25 décembre 2025.
Lieu-dit Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : 21 – 21 – EUR
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25 15:30:00
2025-12-25
le 25 décembre 2025 à 12H
Venez passer un bon moment convivial pour le déjeuner de Noël, en famille, avec vos amis!
Découvrez le menu qui vous est réservé…
ENTREE
Buffet d’entrées variées
PLAT
Rôti de boeuf au porto à la truffe
Ecrasé de pommes de terre à la truffe
Légumes de Noël
FROMAGE
Plateau de fromages jurassiens
DESSERT
Buffet de desserts
Tarifs
28 Euros par adultes
21 Euros par enfants ( 3à 12 ans) .
Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26
