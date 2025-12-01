Déjeuner de Noël au Duchet Nanchez

Déjeuner de Noël au Duchet Nanchez jeudi 25 décembre 2025.

Déjeuner de Noël au Duchet

Lieu-dit Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2025-12-25 15:30:00

Date(s) :
2025-12-25

Déjeuner de Noël au Duchet
le 25 décembre 2025 à 12H

Venez passer un bon moment convivial pour le déjeuner de Noël, en famille, avec vos amis!

Découvrez le menu qui vous est réservé…

ENTREE
Buffet d’entrées variées

PLAT
Rôti de boeuf au porto à la truffe
Ecrasé de pommes de terre à la truffe
Légumes de Noël

FROMAGE
Plateau de fromages jurassiens

DESSERT
Buffet de desserts

Tarifs
28 Euros par adultes
21 Euros par enfants ( 3à 12 ans)   .

Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner de Noël au Duchet

L’événement Déjeuner de Noël au Duchet Nanchez a été mis à jour le 2025-12-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX