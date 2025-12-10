Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide Restaurant Côté Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide

Restaurant Côté Bastide 4rue de l’Abattoir Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide le 25 Décembre 2025.

Menu à 55 €

Amuses-bouche

******

Foie gras de canard du Périgord confit au sel de l’Île de ré, pain brioché

******

Raviole de homard bleu, beurre blanc à l’estragon, huile de homard de Groix

******

Mignon de quasi de veau, cromesquis de champignons,

pomme bouchon, jus au sirop de Monbazillac

******

Dôme à la clémentine, coeur de meringue, sorbet à la clémentine de Corse,

coulis de chocolat chaud .

