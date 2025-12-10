Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide Restaurant Côté Bastide Sainte-Foy-la-Grande
Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide Restaurant Côté Bastide Sainte-Foy-la-Grande jeudi 25 décembre 2025.
Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide
Restaurant Côté Bastide 4rue de l’Abattoir Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide le 25 Décembre 2025.
Menu à 55 €
Amuses-bouche
******
Foie gras de canard du Périgord confit au sel de l’Île de ré, pain brioché
******
Raviole de homard bleu, beurre blanc à l’estragon, huile de homard de Groix
******
Mignon de quasi de veau, cromesquis de champignons,
pomme bouchon, jus au sirop de Monbazillac
******
Dôme à la clémentine, coeur de meringue, sorbet à la clémentine de Corse,
coulis de chocolat chaud .
Restaurant Côté Bastide 4rue de l’Abattoir Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 14 02
English : Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide
L’événement Déjeuner de Noël au Restaurant Côté Bastide Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-12-07 par OT du Pays Foyen