Déjeuner de Noël Casino de Dax Dax

Déjeuner de Noël

Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax Landes

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Pour les fêtes de fin d’année, le restaurant du Casino de Dax vous propose des menus gourmands.

Détails sur www.casino-dax.net. .

Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77

English :

L’événement Déjeuner de Noël Dax a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Dax