Déjeuner de Noël Casino de Dax Dax
Déjeuner de Noël Casino de Dax Dax jeudi 25 décembre 2025.
Déjeuner de Noël
Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax Landes
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
Pour les fêtes de fin d’année, le restaurant du Casino de Dax vous propose des menus gourmands.
Détails sur www.casino-dax.net. .
Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77
English :
L’événement Déjeuner de Noël Dax a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Dax