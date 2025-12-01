Déjeuner de Noel Restaurant L’Olivier Restaurant l’Olivier Pertuis

Déjeuner de Noel Restaurant L’Olivier

Jeudi 25 décembre 2025 de 12h30 à 15h30. Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : 45 – 45 – EUR

Votre déjeuner du Noël au restaurant L’Olivier, à Pertuis le 25 décembre de 12h30 à 15h30.

Déjeuner de Noël gastronomique à Pertuis Restaurant L’Olivier



Vivez un moment d’exception au cœur de la Provence lors du déjeuner de Noël du Restaurant L’Olivier à Pertuis.

Le Chef Christophe Pulizzi signe un menu gastronomique de fête, alliant créativité, authenticité et produits de saison.

Laissez-vous emporter par une explosion de saveurs, des plats délicats, et des desserts raffinés pour un repas de Noël inoubliable dans un cadre élégant et chaleureux.



Tarif adulte 85 € par personne

Tarif enfant 45 € entrée, plat, dessert et un mocktail festif, pour partager la magie de Noël en famille.



Un Noël gastronomique à Pertuis, entre émotion, terroir et savoir-faire, signé Restaurant L’Olivier. .

Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr

English :

Your Christmas lunch at L’Olivier restaurant in Pertuis on December 25 from 12:30 to 3:30 pm.

German :

Ihr Weihnachtsessen im Restaurant L’Olivier in Pertuis am 25. Dezember von 12:30 bis 15:30 Uhr.

Italiano :

Pranzo di Natale al ristorante L’Olivier di Pertuis il 25 dicembre dalle 12.30 alle 15.30.

Espanol :

Su comida de Navidad en el restaurante L’Olivier de Pertuis, el 25 de diciembre de 12.30 a 15.30 h.

