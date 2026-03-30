DÉJEUNER DE PÂQUES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier
DÉJEUNER DE PÂQUES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier dimanche 5 avril 2026.
DÉJEUNER DE PÂQUES AU DOMAINE DU GRAND PUY
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault
Tarif : 58 – 58 – 58 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Le Dimanche 5 avril et le lundi 6 avril midi, rejoignez-nous pour fêter Pâques au Domaine du Grand Puy, avec un menu pascal concocté spécialement pour l’occasion !
Le Dimanche 5 avril et le lundi 6 avril midi, rejoignez-nous pour fêter Pâques au Domaine du Grand Puy, avec un menu pascal concocté spécialement pour l’occasion !
Venez savourer un déjeuner de saison, préparé par notre talentueuse équipe, alliant tradition et créativité, pour ravir vos papilles ! De l’entrée au dessert, nous vous promettons une expérience gourmet inoubliable.
MENU DE PÂQUES
Menu unique 58 €
Marinière de légumes printaniers, tempura de queues de gambas et vinaigrette acidulée aux petits coquillages
Duo d’agneau pascal le gigot rôti en fine farce de fruits secs et la côtelette grillée en croûte d’herbes fraîches, jus corsé à l’ail des ours, pomme purée de vitelotte et poêlée de girolles aux pois gourmands
Déclinaison de fromages affinés camembert à la tartufata, comté 12 mois, cabécou au miel et pétales de fleurs
Entremet au chocolat noir grand cru, cœur croquant à la feuillantine, tartare de fraises de pays et glace meringue
Joyeuses Pâques !
Réservez dès maintenant sur notre site internet
Nombre de places limité.
411 rue du Mas Nouguier, 34070 Montpellier
Parking gratuit sur place .
411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org
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English :
On Sunday April 5 and Monday April 6, join us for Easter celebrations at Domaine du Grand Puy, with an Easter menu specially concocted for the occasion!
L’événement DÉJEUNER DE PÂQUES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER
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