Déjeuner de Pâques au restaurant Le Art Le Art -Château de la Gaude Aix-en-Provence
Déjeuner de Pâques au restaurant Le Art Le Art -Château de la Gaude Aix-en-Provence dimanche 5 avril 2026.
Déjeuner de Pâques au restaurant Le Art
Dimanche 5 avril 2026 de 12h à 14h. Le Art -Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 85 – 85 – 210 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-04-05
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Le Art -Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This Easter, Le Art restaurant invites you on a culinary journey…
L’événement Déjeuner de Pâques au restaurant Le Art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence