Déjeuner de Pâques au restaurant Le Art Le Art -Château de la Gaude Aix-en-Provence

Déjeuner de Pâques au restaurant Le Art

Dimanche 5 avril 2026 de 12h à 14h. Le Art -Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 85 – 85 – 210 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Pour Pâques, le restaurant Le Art* vous propose un voyage gastronomique…

Le restaurant Le Art* vous accueille pour une expérience gastronomique aux inspirations printanières, en 7 temps. Redécouvrez les traditionnels mets de Pâques revisitées par le Chef Matthieu Derible. .

Le Art -Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This Easter, Le Art restaurant invites you on a culinary journey…

L’événement Déjeuner de Pâques au restaurant Le Art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence