Déjeuner de Pâques

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud Jura

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Croustillant de cabillaud au in du Jura et sa julienne de légumes.

Filet mignon de veau, pommes grenailles et champignons.

Trio de fromages.

Feuilleté de fruits rouges et son sorbet citron vert.

1/4 de vin inclus.

Sur réservation. .

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39 contact@chaletdelahautejoux.com

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English :

L’événement Déjeuner de Pâques Cerniébaud a été mis à jour le 2026-03-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA