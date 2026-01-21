Déjeuner de Pâques Place de la Gare Pacy-sur-Eure

Déjeuner de Pâques

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:30:00

2026-04-05

Embarquez pour un voyage gourmand à travers les paysages de la vallée de l’Eure à bord de notre Train Restaurant, offrant un cadre authentique pour déguster un repas d’exception préparé par Les Imprévus de Cécilou.

La bistronomie est un concept décontracté, mêlant la qualité d’une cuisine élaborée avec des produits de qualité à une approche plus accessible et conviviale.

Le déjeuner de Pâques s’effectue en roulant sur notre ligne de Pacy à Breuilpont.

Départ 12h00

Retour vers 14h30.

Ces billets vous invitent à une expérience culinaire inoubliable, mêlant tradition et délices gastronomiques, le tout dans une atmosphère empreinte de nostalgie et de découverte.

Information complémentaires

↪ Faites vite ! Les réservations ferment 7 jours avant le départ, mais peuvent se clôturer plus tôt si la salle est complète.

↪ Lors de votre réservation, indiquez votre choix de menu dans l’onglet Un commentaire ou une demande spéciale

↪ Les animaux ne sont pas autorisés à prendre part au voyage.

↪ Les visuels proposés sont non contractuels, il s’agit d’un aperçu de la prestation donné à titre indicatif. .

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 04 63

