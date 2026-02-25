Déjeuner & Dégustation aux couleurs de la Marque Valeurs Parc, avec Marie de Trapi Trapan et Robin de Tipsip Saint-Brisson Saint-Brisson

Déjeuner & Dégustation aux couleurs de la Marque Valeurs Parc, avec Marie de Trapi Trapan et Robin de Tipsip

Déjeuner & Dégustation aux couleurs de la Marque Valeurs Parc

Saint-Brisson Jeudi 26 février 2026, de 12h à 17h00

Rejoignez-nous pour un moment convivial autour de bières locales, de tisanes, aromates et d’un bon repas réconfortant… proposés par nos professionnel·es engagé⸱es dans le réseau Valeurs Parc du Morvan !

Au programme

12h00, le Bistrot du Parc vous donne rendez-vous autour d’un déjeuner où vous retrouverez les produits de Trapi Trapan et de Tipsip mijotés dans les petits plats proposés par Anne-Sophie.

Pour réserver contact@lebistrotduparc-morvan.fr

À partir de 14h00 Nos producteurs nous rejoignent à la Maison du Parc et seront présents à la Boutique pour vous rencontrer, échanger autour de leurs passions et savoir-faire. Dégustations sans inscription et gratuites.

→ Rencontrez Marie de Trapi Trapan basée à Gouloux et découvrez les plantes aromatiques et médicinales qu’elle récolte à la main, trie et sèche à basse température.

→ Savourez les bières artisanales de Robin TIPSIP.

Ambrée, blonde ou brune, choisissez votre bière artisanale, riche en goût et en caractère !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .

Saint-Brisson 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@lebistrotduparc-morvan.fr

