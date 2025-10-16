Déjeuner des entrepreneurs RD 906 Fleurville

Déjeuner des entrepreneurs RD 906 Fleurville jeudi 16 octobre 2025.

Déjeuner des entrepreneurs

RD 906 La Croisée Coworking Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 12:00:00

fin : 2025-12-18 14:00:00

Date(s) :

2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18

Participez au Déjeuner des entrepreneurs et profitez d’un temps privilégié pour rencontrer, échanger et tisser des liens avec d’autres entrepreneurs du territoire !

Tous les 3ème jeudi de chaque mois, rendez vous à la Croisée, sur l’heure du déjeuner, pour partager sur votre activité, compétences avec d’autres entrepreneurs

Le principe Chacun participant amène son déjeuner et se présente de façon ludique

Venez réseauter dans la convivialité !

Ces déjeuners sont ouverts à l’ensemble des entreprises du territoire PME, artisan, agriculteur, viticulteur, indépendant.. .

RD 906 La Croisée Coworking Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 economie@ccmt71.fr

English : Déjeuner des entrepreneurs

German : Déjeuner des entrepreneurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Déjeuner des entrepreneurs Fleurville a été mis à jour le 2025-09-16 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II