Déjeuner des Indépendants « INDEPENDANT DAY » aux Noces de Jeannette LES NOCES DE JEANNETTE Paris Jeudi 27 novembre, 12h00 sur inscription

Déjeuner des Indépendants « INDEPENDANT DAY » aux Noces de Jeannette par HEC Alumni

Le Club des Experts & Consultants indépendants (CECI) d’HEC Alumni est heureux de t’inviter à son

Déjeuner des Indépendants / « INDEPENDANT DAY »

Quelle que soit ton activité : Consultant, Expert, Freelance, Coach , Manager de transition… en un mot Indépendant.

Viens nous rejoindre pour un moment de pure convivialité à partager entre Indépendants.

L’occasion de vous rencontrer et de débattre de vos attentes et de vos préoccupations.

Le 27 novembre 2025 de 12h à 14h

LES NOCES DE JEANNETTE

14 Rue Favart

75002 Paris

TARIF : 41 € Apéritif – Entrée – Plat – Dessert

A régler en ligne

Lors de ce déjeuner vous pourrez poser toutes vos questions à Madame Josseline GERBOUD, Expert-Comptable à Montmartre

et notamment concernant le choix de la structure juridique et les implications fiscales et sociales

Le nombre de places étant limité, réservez dès maintenant votre place en nous confirmant votre présence avant le 10 novembre

Au plaisir de vous retrouver

Le Bureau du Club des Experts et Consultants Indépendants d’HEC Alumni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T14:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/dejeuner-des-independants-independant-day-aux-noces-de-jeannette/2025/11/22/13068

LES NOCES DE JEANNETTE 14, Rue Favart 75002 PARIS Quartier Vivienne Paris 75002 Paris