Déjeuner des Indépendants « INDEPENDANT DAY » aux Noces de Jeannette LES NOCES DE JEANNETTE Paris
Déjeuner des Indépendants « INDEPENDANT DAY » aux Noces de Jeannette LES NOCES DE JEANNETTE Paris jeudi 27 novembre 2025.
Déjeuner des Indépendants « INDEPENDANT DAY » aux Noces de Jeannette LES NOCES DE JEANNETTE Paris Jeudi 27 novembre, 12h00 sur inscription
Déjeuner des Indépendants « INDEPENDANT DAY » aux Noces de Jeannette par HEC Alumni
Le Club des Experts & Consultants indépendants (CECI) d’HEC Alumni est heureux de t’inviter à son
Déjeuner des Indépendants / « INDEPENDANT DAY »
Quelle que soit ton activité : Consultant, Expert, Freelance, Coach , Manager de transition… en un mot Indépendant.
Viens nous rejoindre pour un moment de pure convivialité à partager entre Indépendants.
L’occasion de vous rencontrer et de débattre de vos attentes et de vos préoccupations.
Le 27 novembre 2025 de 12h à 14h
LES NOCES DE JEANNETTE
14 Rue Favart
75002 Paris
TARIF : 41 € Apéritif – Entrée – Plat – Dessert
A régler en ligne
Lors de ce déjeuner vous pourrez poser toutes vos questions à Madame Josseline GERBOUD, Expert-Comptable à Montmartre
et notamment concernant le choix de la structure juridique et les implications fiscales et sociales
Le nombre de places étant limité, réservez dès maintenant votre place en nous confirmant votre présence avant le 10 novembre
Au plaisir de vous retrouver
Le Bureau du Club des Experts et Consultants Indépendants d’HEC Alumni
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-27T12:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-27T14:00:00.000+01:00
1
https://www.hecalumni.fr/fr/event/dejeuner-des-independants-independant-day-aux-noces-de-jeannette/2025/11/22/13068
LES NOCES DE JEANNETTE 14, Rue Favart 75002 PARIS Quartier Vivienne Paris 75002 Paris