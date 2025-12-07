DÉJEUNER D’OC: ACCORD METS ET VINS À L’OGUSTIN La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

DÉJEUNER D’OC: ACCORD METS ET VINS À L’OGUSTIN

2 Place de l’Ormeau La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Les Déjeuners d’Oc vous donnent rendez-vous à l’Ogustin pour un déjeuner signé Pricillia Lebon, accompagné des accords mets-vins de Christophe Felez.

Le dimanche 7 décembre 2025 à 12h30, Les Déjeuners d’Oc s’invitent au restaurant l’Ogustin à la Vacquerie, où la cheffe Pricillia Lebon vous propose un déjeuner d’exception sublimé par les Vins Pays d’Oc IGP soigneusement sélectionnés par notre sommelier Christophe Felez, qui vous guidera tout au long de cette dégustation.

Menu Mises en bouches/Entrée/Plat/Fromage/Dessert/Mignardises, 59 euros (accord mets et vins compris) .

2 Place de l’Ormeau La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 82 18 16 contact-notoriete@interoc.fr

Les Déjeuners d?Oc invites you to the Ogustin for a lunch signed by Pricillia Lebon, accompanied by Christophe Felez’s wine and food pairings.

