Déjeuner du 1er de l’An Le Cadet de Gascogne Saint-Justin

Déjeuner du 1er de l’An

Le Cadet de Gascogne Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Landes

La nouvelle année est arrivée, l’heure est aux retrouvailles autour d’un bon repas, rendez-vous au Cadet de Gascogne. Jean-Luc a préparé pour vous un déjeuner fort sympathique !

Réservation très fortement conseillée !

Le Cadet de Gascogne Allée Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59

English : Déjeuner du 1er de l’An

With the New Year upon us, it’s time to get together for a good meal at Le Cadet de Gascogne. Jean-Luc has prepared a delicious lunch for you!

Reservations strongly recommended!

