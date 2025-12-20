Déjeuner du 1er de l’An Le Cadet de Gascogne Saint-Justin
Déjeuner du 1er de l’An Le Cadet de Gascogne Saint-Justin jeudi 1 janvier 2026.
Déjeuner du 1er de l’An
Le Cadet de Gascogne Allée Gaston Phoebus Saint-Justin Landes
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2026-01-01
La nouvelle année est arrivée, l’heure est aux retrouvailles autour d’un bon repas, rendez-vous au Cadet de Gascogne. Jean-Luc a préparé pour vous un déjeuner fort sympathique !
Réservation très fortement conseillée !
Le Cadet de Gascogne Allée Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59
English : Déjeuner du 1er de l’An
With the New Year upon us, it’s time to get together for a good meal at Le Cadet de Gascogne. Jean-Luc has prepared a delicious lunch for you!
Reservations strongly recommended!
L’événement Déjeuner du 1er de l’An Saint-Justin a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Landes d’Armagnac