Déjeuner du commerce à Giromagny, parlons simplement d’IA Mairie de Giromagny Giromagny

Déjeuner du commerce à Giromagny, parlons simplement d’IA Jeudi 20 novembre, 12h00 Mairie de Giromagny Territoire-de-Belfort

Réservé aux chefs d’entreprises et porteurs de projet, entrée libre, sur inscription

Début : 2025-11-20T12:00:00 – 2025-11-20T13:30:00

Fin : 2025-11-20T12:00:00 – 2025-11-20T13:30:00

Commerçants, prestataires de services, que vous ayez déjà adopté l’IA ou pas, la CCI90 et la ville de Giromagny vous proposent un moment de convivialité le temps d’une pause déjeuner pour en parler.

Le temps d’une pause déjeuner, rencontrez d’autres professionnels qui vivent les même challanges que vous

Le thème de l’IA sera aborder lors de notre prochain événement le 20 novembre. Une discussion ouverte, des quiz pour tester vos connaissances et des partages de bonnes pratiques au programme, le tout autour d’un bon repas.

En résumé : des rencontres commerçants sur place et de l’info à emporter !

Mairie de Giromagny giromagny Giromagny 90200 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

CCI 90