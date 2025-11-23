Déjeuner du Jour de l’An à L’Estampille by Erisay L’Estampille by Erisay Vernon

Déjeuner du Jour de l’An à L’Estampille by Erisay

L’Estampille by Erisay 6 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Profitez d’un déjeuner festif et raffiné à l’Estampille dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour célébrer la nouvelle année en famille ou entre amis.

Commencez l’année 2026 avec un repas d’exception, mêlant finesse et gourmandise dans une ambiance conviviale et festive. .

L’Estampille by Erisay 6 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 77 19 00 12 contact@restaurantlestampille.fr

English : Déjeuner du Jour de l’An à L’Estampille by Erisay

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déjeuner du Jour de l’An à L’Estampille by Erisay Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération