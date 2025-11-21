Déjeuner du Jour de l’An du Château Belmont Tours

Déjeuner du Jour de l’An du Château Belmont

57 rue Groison Tours Indre-et-Loire

Tarif : 79 – 79 – EUR

79

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-01 12:30:00

fin : 2026-01-01 14:00:00

Date(s) :

2026-01-01

A l’occasion du déjeuner du Jour de l’An, venez savourer dans le cadre enchanteur de l’ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, une cuisine de saison, gourmande et raffinée.

57 rue Groison Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 46 65 00 accueil@chateaubelmont.com

English :

On the occasion of the New Year’s Day lunch, come and savor in the enchanting setting of the old building of the 18th century, a seasonal, gourmet and refined cuisine.

German :

Genießen Sie anlässlich des Neujahrsessens in der zauberhaften Umgebung des alten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert eine saisonale, leckere und raffinierte Küche.

Italiano :

Per il pranzo di Capodanno, venite a godervi l’incantevole cornice dell’antico edificio del XVIII secolo, con la sua cucina stagionale, gourmet e raffinata.

Espanol :

Para el almuerzo de Año Nuevo, venga a disfrutar del encantador entorno del antiguo edificio del siglo XVIII, con su cocina de temporada, gourmet y refinada.

