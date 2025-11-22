Déjeuner du jour de l’an Restaurant la Liodière Joué-lès-Tours
Déjeuner du jour de l’an Restaurant la Liodière Joué-lès-Tours jeudi 1 janvier 2026.
Déjeuner du jour de l’an Restaurant la Liodière
7 allée de la Ferme Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 95 – 95 – 115 EUR
Début : Jeudi 2026-01-01 12:00:00
Déjeuner de Noël. Une cuisine de terroir dans le pur respect de la tradition.
7 allée de la Ferme Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 96 80 contact@laliodiere.com
English :
Christmas lunch. Local cuisine in the purest respect of tradition.
German :
Mittagessen an Weihnachten. Eine bodenständige Küche mit reinem Respekt vor der Tradition.
Italiano :
Pranzo di Natale. Cucina locale nel più puro rispetto della tradizione.
Espanol :
Comida de Navidad. Cocina local en el más puro respeto a la tradición.
