Déjeuner du jour de l’an Restaurant la Liodière Joué-lès-Tours

Déjeuner du jour de l’an Restaurant la Liodière

7 allée de la Ferme Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 95 – 95 – 115 EUR

Début : Jeudi 2026-01-01 12:00:00

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Déjeuner de Noël. Une cuisine de terroir dans le pur respect de la tradition.

7 allée de la Ferme Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 96 80 contact@laliodiere.com

English :

Christmas lunch. Local cuisine in the purest respect of tradition.

German :

Mittagessen an Weihnachten. Eine bodenständige Küche mit reinem Respekt vor der Tradition.

Italiano :

Pranzo di Natale. Cucina locale nel più puro rispetto della tradizione.

Espanol :

Comida de Navidad. Cocina local en el más puro respeto a la tradición.

