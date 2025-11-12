Déjeuner du Nouvel An gastronomique à Pertuis Restaurant L’Olivier Restaurant l’Olivier Pertuis

Déjeuner du Nouvel An gastronomique à Pertuis Restaurant L’Olivier

Jeudi 1er janvier 2026 de 12h30 à 13h30. Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : 45 – 45 – EUR

Célébrez la nouvelle année dans notre restaurant gastronomique L’Olivier, à Pertuis.

Commencez l’année sous le signe de la gourmandise et de l’élégance au Restaurant L’Olivier à Pertuis.

Le Chef Christophe Pulizzi signe un menu d’exception mêlant finesse, créativité et saveurs provençales, pour un moment d’émotion, de partage et de raffinement.

Savourez un déjeuner du Nouvel An gastronomique au cœur de la Provence, dans un cadre chaleureux et élégant.



Tarif adulte 75 € par personne (hors boissons)

Tarif enfant 45 € entrée, plat, dessert et un mocktail festif.



Une expérience unique pour bien commencer l’année, entre terroir, émotion et haute gastronomie. .

Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr

English :

Celebrate the New Year in our gourmet restaurant L’Olivier, in Pertuis.

German :

Feiern Sie das neue Jahr in unserem Gourmetrestaurant L’Olivier in Pertuis.

Italiano :

Festeggiate il nuovo anno nel nostro ristorante gourmet L’Olivier, a Pertuis.

Espanol :

Celebre el Año Nuevo en nuestro restaurante gastronómico L’Olivier, en Pertuis.

