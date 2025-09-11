DEJEUNER DU PATRIMOINE Champéon
DEJEUNER DU PATRIMOINE Champéon jeudi 11 septembre 2025.
DEJEUNER DU PATRIMOINE
Château du Fresne Champéon Mayenne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2025-09-11 12:00:00
fin : 2025-09-21 14:00:00
Date(s) :
2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
Le château du Fresne accueille un déjeuner pour 30 convives.
Réalisé par Cuisine Carine, entièrement cuisiné dans le four à bois du 15e 16e siècles de l’ancienne boulangerie. .
Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 61 10 20 gijsstork@gmail.com
English :
Château du Fresne hosts a lunch for 30 guests.
German :
Im Schloss du Fresne findet ein Mittagessen für 30 Gäste statt.
Italiano :
Château du Fresne ospita un pranzo per 30 ospiti.
Espanol :
Château du Fresne organiza un almuerzo para 30 invitados.
L’événement DEJEUNER DU PATRIMOINE Champéon a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Mayenne Co