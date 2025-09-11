DEJEUNER DU PATRIMOINE Champéon

DEJEUNER DU PATRIMOINE

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-09-11 12:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Le château du Fresne accueille un déjeuner pour 30 convives.

Réalisé par Cuisine Carine, entièrement cuisiné dans le four à bois du 15e 16e siècles de l’ancienne boulangerie. .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 61 10 20 gijsstork@gmail.com

English :

Château du Fresne hosts a lunch for 30 guests.

German :

Im Schloss du Fresne findet ein Mittagessen für 30 Gäste statt.

Italiano :

Château du Fresne ospita un pranzo per 30 ospiti.

Espanol :

Château du Fresne organiza un almuerzo para 30 invitados.

