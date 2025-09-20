Déjeuner en musique! Concert au Conservatoire Eugène Bozza Conservatoire Eugène Bozza Valenciennes

Déjeuner en musique! Concert au Conservatoire Eugène Bozza Conservatoire Eugène Bozza Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

Déjeuner en musique! Concert au Conservatoire Eugène Bozza Samedi 20 septembre, 12h00 Conservatoire Eugène Bozza Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Venez déjeuner en musique !

Le Conservatoire vous invite à profiter d’un concert gratuit, sur le temps du midi.

Amenez votre pique-nique et profitez des douces mélodies.

Samedi 20 septembre, 12h00, sans réservation

Conservatoire Eugène Bozza 8 Rue Ferrand Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Venez déjeuner en musique !

Thomas Douvry/Ville de Valenciennes